Внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановят в течение недели

Сегодня начались технические работы по восстановлению электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, вскоре оно будет восстановлено.

"Хотя потребуется ещё некоторое время, прежде чем завод будет снова подключён к электросети – ремонтные работы, как ожидается, продлятся около недели, – теперь, наконец, забрезжил свет в конце туннеля", - приводит пресс-служба МАГАТЭ Гросси.

На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, заявил ранее президент страны Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой в Кремле.

""Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - заявил Лукашенко.