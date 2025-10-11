Глава "Росатома" рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС

На Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение. Таково мнение по этому поводу руководителя "Росатома" Алексея Лихачёва.

"Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси", - сказал РИА Новости Лихачёв в ответ на соответствующий вопрос.

На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, заявил ранее президент страны Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой в Кремле.

""Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - заявил Лукашенко.