Глава ЛДПР сообщил, с чем Зеленский уехал от Трампа

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что президент Украины владимир Зеленский уехал из Белого дома от президента США Дональда Трампа с набором разочарований – без ракетных комплексов "Томагавк" и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт.

"Трамп дал ясно понять, что больше заинтересован в дипломатии, чем "войне до последнего украинца". И это прямой итог даже не переговоров с Зеленским, а разговора лидеров России и США, состоявшегося накануне", - написал Слуцкий в своём telegram-канале.

Слуцкий считает, что президент России Владимир Путин явно был более убедителен в аргументации, и Трамп поддержал российские нарративы – поставки "томагавков" станут серьёзной эскалацией.

"И ещё один немаловажный фактор: для запуска "формулы мира" необходимо нейтрализовать европейскую "партию войны" с коллективным штабом в Париже – Лондоне – Берлине. "Коалиция желающих" вместе с Зеленским, очевидно, мира по-прежнему не хочет", - подытожил Слуцкий.