16 Октября 2025
Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом
Фото: Alex Wong / Getty Images

FT: Управлять ракетами Tomahawk будут непосредственно американцы

Если США предоставят Украине свои дальнобойные ракеты Tomahawk, то управлять ими будут сами американцы, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных.

Россия может ответить на это крупными ударами по Украине, предположил высокопоставленный представитель НАТО, но вряд ли это будет что-то такое, что удивит Запад. Так что опасаться Западу особенно не стоит. При этом опрошенные изданием эксперты считают, что США дадут Украине немного этих ракет, так что это вряд ли что-то существенно изменит на поле боя. А вот урон России нанесет.

Американское издание The Washington Post пишет, что президент США Дональд Трамп поставит Киеву Tomahawk только в случае "полного тупика" в переговорах с Россией. Зеленский понимает, что существует серьезное сопротивление в Вашингтоне передаче Tomahawk, поэтому надо убедить Белый дом, что это не просто действительно нужно украинскому режиму, но и поможет добиться изменения на поле боя. Если Трамп  решится это сделать, то Tomahawk могут быть поставлены в рамках недавно заключенного США соглашения с европейцами, согласно которому те оплатят доставку американского оружия на Украину. Но пока неясно, кто это сделает.

17 октября Трамп планирует встретиться с Зеленским в Белом доме. Последний утверждал, что будет снова просить дальнобойное оружие. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял это решение, но хочет понять, как Киев намерен их использовать. Эксперты считают, что Трамп хочет услышать от Зеленского убедительные военные планы. А тот будет обещать новое наступление ВСУ.

Москва пообещала ответить на поставки Tomahawk. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. И запускать их будут по России американские военные.

Теги: ракеты, Tomahawk


