Тобольск победил во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика – 2025" в номинации "Повышение узнаваемости муниципального образования". Успехами муниципалитета поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам Александра Моора, конкурс проводится с 2017 года и служит важной площадкой для выявления эффективных управленческих решений на уровне муниципалитетов.

Тобольск представил бренд "Тобольск – ключ к Сибири". Он объединяет культурные, туристические и деловые инициативы, отражает характер города, его историю и современную энергию.

"Город на Иртыше не оставляет равнодушным никого из гостей. За последние несколько лет в Тобольске качественно изменилась городская среда. Благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнёром – компанией СИБУР – муниципалитет по праву считается одним из самых благоустроенных в России. Растет туристический поток. В 2024 году город посетили почти 400 тысяч человек — вдвое больше, чем в 2021-м. В перспективе к 2030 году планируется увеличение туристического потока до 850 тысяч. Поздравляю с победой в престижном конкурсе! Это подчеркивает, что Тобольск уверенно укрепляет позиции туристического центра Сибири. У города большое будущее", - заявил глава региона.