В Челябинске у фигуранта дела о наезде на девочку арестовано все имущество

Ленинский районный суд Челябинска постановил наложить арест на две квартиры, два земельных участка и расчетные счета фигуранта ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка. Общая сумма заявленного гражданского иска превышает 15,7 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью ребенка. Ранее сообщалось, что в июне школьницу сбил внедорожник, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Причиной стало то, что водитель отвлекся от управления. Девочка получила тяжелые травмы и длительное время находилась в коме.

Теперь суд будет рассматривать не только уголовную, но и гражданскую часть дела, связанную с компенсацией ущерба пострадавшей семье.