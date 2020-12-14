14 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
Екатеринбург, светофор, провода (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске маршрутка сбила ребенка на пешеходном переходе

В Челябинске водитель маршрутки сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла вечером 12 декабря на улице Новороссийская.

Водитель ПАЗ совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и госпитализирована в больницу. Врачи ввели ребенка в искусственную кому.

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В Челябинске маршрутка сбила ребенка на пешеходном переходе

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Теги: маршрутка, ребенок, ДТП,



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