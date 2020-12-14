В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и госпитализирована в больницу. Врачи ввели ребенка в искусственную кому.

Водитель ПАЗ совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В Челябинске водитель маршрутки сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В Челябинске маршрутка сбила ребенка на пешеходном переходе





