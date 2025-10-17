В Сургуте за пределы страны выдворили более 80 мигрантов, еще 200 ожидают своей очереди

В Сургуте осуществлено принудительное выдворение иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Всего за пределы страны выдворено более 80 иностранных граждан. Выдворенные граждане бывших союзных республик направлены авиарейсами в страны своей гражданской принадлежности. С начала 2025 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исполнено свыше 400 решений о принудительном выдворении иностранных граждан.

Общее количество иностранных граждан, привлеченных к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, превысило 6500 человек. В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту содержатся более 200 иностранных граждан, в отношении которых вынесены решения о принудительном выдворении. Они ожидают отправки на родину.