В России на заправках, возможно, стали разбавлять бензин

На заправках России стали разбавлять бензин. Так глава Союза автосервисов России Юрий Валько отреагировал на появившуюся информацию о том, что несколько десятков автомобилей Geely вышли из строя из-за влияния оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели.

Валько полагает, что такое возможно из-за того, что производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Многие стали повышать октановое число за счёт каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах.

"Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже 2000-10-ых гг. на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию", - сказал Валько Национальной службе новостей.

Правительство России намерено продолжать в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива РФ и для этого принимать весь спектр необходимых инструментов для этой цели. В Минэнерго напомнили, что ранее до конца 2025 г. были введены временные запреты на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для "непроизводителей".

В ведомстве также отметили положительный эффект на рынок топлива от меры по введению моратория на обнуление топливного демпфера, а также по выводу из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином.

Отметим, ранее продажи бензина ограничивали в Крыму, Перми.