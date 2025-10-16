Национальный космический центр получил имя Валентины Терешковой

Штаб-квартира Роскосмоса будет именоваться "Национальный космический центр (НКЦ) имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой". Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сегодня у Национального космического центра появилось имя, это знаковое событие не только для организации, но и для всех москвичей.

Национальный космический центр был открыт 13 сентября 2025 г. президентом России Владимиром Путиным. Он объединит более 30 предприятий отрасли, проектные офисы и лаборатории, а также производственные мощности. Вокруг Центра будет развернут технопарк, где смогут локализовать производство частные космические компании. НКЦ построен рядом с Центром Хруничева в районе Филёвский Парк на западе Москвы. Общая площадь зданий превышает 250 тыс. "квадратов", сообщает пресс-служба Роскосмоса.