Учителям предложили доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тысячу рублей

17 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Учителям предложили доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тысячу рублей

Российским учителям хотят доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тыс. руб. в месяц.

Об этом следует из проекта закона, который подготовлен к внесению в Госдуму лидером фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым и главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Инициатива должна простимулировать педагогический труд, повысить привлекательность профессии, уменьшить кадровый дефицит в образовательных организациях, повысить качества образовательного процесса.

В документе содержатся результаты проверок Счетной палаты, согласно которым, на апрель 2025 года нехватка учителей в школах составляет около 30%. А по данным Министерства просвещения, из 18 тыс. 287 вакантных должностей педагогических работников 6 тыс. 574 приходится на сельские территории. Миронов указал, что для многих школ и учителей остается актуальной проблема переполненности классов. Многие учителя не выдерживают повышенной нагрузки, претензий руководства и уходят из профессии. Федеральная доплата по 1 тыс. рублей в месяц за обучение каждого ученика сверх норматива наполнения класса должна поддержать педагогов.

Лантратова заявила, что сегодня норма — 25 учеников в классе, а на практике их бывает 35 и больше. Учитель вынужден проверять на десятки работ больше, тратить в разы больше сил на дисциплину, индивидуальную работу, эмоциональную поддержку. Она отметила, что нехватка учителей в стране достигает 30%, особенно остро — в сельской местности. Из 1,1 млн выпускников педагогических вузов только 40% идут работать по профессии. Одна из главных причин — низкая зарплата и отсутствие признания труда, сообщают "Известия".

Напомним, недавно профсоюз "Учитель" сообщил, что поступает огромное количество вопросов о правомерности отмены сельских выплат, надбавок за стаж, категорию, доплат за заведование кабинетом и проверку тетрадей. В Министерстве просвещения заявили, что ничего не знают о снижении зарплат учителей. Напротив, в ведомстве уверяют, что им ежегодно индексируются зарплаты.

Теги: учителя, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.10.2025 12:30 Мск Минпрос не знает о снижении зарплат учителей в регионах

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети