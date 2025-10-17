Учителям предложили доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тысячу рублей

Российским учителям хотят доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тыс. руб. в месяц.

Об этом следует из проекта закона, который подготовлен к внесению в Госдуму лидером фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым и главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Инициатива должна простимулировать педагогический труд, повысить привлекательность профессии, уменьшить кадровый дефицит в образовательных организациях, повысить качества образовательного процесса.

В документе содержатся результаты проверок Счетной палаты, согласно которым, на апрель 2025 года нехватка учителей в школах составляет около 30%. А по данным Министерства просвещения, из 18 тыс. 287 вакантных должностей педагогических работников 6 тыс. 574 приходится на сельские территории. Миронов указал, что для многих школ и учителей остается актуальной проблема переполненности классов. Многие учителя не выдерживают повышенной нагрузки, претензий руководства и уходят из профессии. Федеральная доплата по 1 тыс. рублей в месяц за обучение каждого ученика сверх норматива наполнения класса должна поддержать педагогов.

Лантратова заявила, что сегодня норма — 25 учеников в классе, а на практике их бывает 35 и больше. Учитель вынужден проверять на десятки работ больше, тратить в разы больше сил на дисциплину, индивидуальную работу, эмоциональную поддержку. Она отметила, что нехватка учителей в стране достигает 30%, особенно остро — в сельской местности. Из 1,1 млн выпускников педагогических вузов только 40% идут работать по профессии. Одна из главных причин — низкая зарплата и отсутствие признания труда, сообщают "Известия".

Напомним, недавно профсоюз "Учитель" сообщил, что поступает огромное количество вопросов о правомерности отмены сельских выплат, надбавок за стаж, категорию, доплат за заведование кабинетом и проверку тетрадей. В Министерстве просвещения заявили, что ничего не знают о снижении зарплат учителей. Напротив, в ведомстве уверяют, что им ежегодно индексируются зарплаты.