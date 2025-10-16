В Туринске вынесли приговор 15-летнему школьнику, сломавшему глазницу подростку

Туринский районный суд вынес приговор 15-летнему школьнику, напавшему на сверстника. Подростка признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 17 декабря прошлого года, когда осужденный встретил 16-летнего парня, с которым у них ранее случился конфликт. Школьник нанес оппоненту не менее трех ударов кулаком по лицу, результатом которых стали перелом внутренней и нижней стенки левой глазницы с ущемлением медиальной мышцы глаза и кровоподтеки скуловой области слева и верхней губы.

Уже в судебном заседании осужденный признал свою вину, но частично. Суд назначил подростку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также обязал школьника учиться, не допуская пропусков без уважительной причины. Помимо этого, с его родителей взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей.