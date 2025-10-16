Россияне смогут вернуть налоговый вычет при покупке квартиры

На портале "Госуслуги" появился новый сервис, позволяющий россиянам получить налоговый вычет при покупке квартиры, оплате обучения, лечении и других расходах — до 15% от их суммы.

Как заявил сенатор Артем Шейкин, воспользоваться услугой можно без бюрократии, полностью онлайн. Право на вычет имеют налоговые резиденты России — граждане и иностранцы, находящиеся в стране не менее 183 дней в году и уплачивающие НДФЛ. Если у человека нет официального дохода, облагаемого налогом, вернуть средства нельзя.

В настоящее время, по словам парламентария, на портале можно оформить шесть основных видов вычетов: стандартные (на детей и льготные категории), социальные (на обучение, лечение, спорт, благотворительность и пенсионные взносы), имущественные (при покупке или продаже жилья и по ипотечным процентам), профессиональные (для ИП и самозанятых), инвестиционные (по операциям с ценными бумагами) и перенос убытков на будущие периоды, сообщает "Газета.ru".

Ранее стало известно, что пенсионерам могут предоставить право на налоговый вычет.