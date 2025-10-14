В РФ могут расширить налоговый вычет за спорт на родителей и супругов

Министерство финансов России предложило расширить круг получателей социального вычета за занятие спортом на родителей и супругов.

Инициатива содержится в документах по проекту бюджета на 2026–2027 годы. Сегодня в стране действует возможность вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом — как за себя, так и за несовершеннолетних детей. Чтобы воспользоваться новым вычетом, потребуется предоставить документы об оплате.

Как заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, вычет не будет зависеть от трудового статуса членов семьи. Им смогут воспользоваться и работающие, и незанятые родители или супруги, если расходы за них оплатил родственник из собственных средств. При этом клуб должен входить в официальный перечень организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, утвержденный Минспортом.

По словам экспертов, предложенная Минфином мера выглядит перспективно. Однако для максимального эффекта следует увеличить максимальный размер вычета — с 150 тыс. руб. до более существенной суммы, сообщают "Известия".