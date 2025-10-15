В Екатеринбурге нейросеть вычислила водителя черного BMW с почти 200 неоплаченных штрафов

В Екатеринбурге автоинспекторы при помощи нейросети задержали злостного водителя-нарушителя. На его счету почти 200 неоплаченных штрафов.

Читайте также: У гонщицы из Екатеринбурга арестовали автомобиль за 81 неоплаченный штраф

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, нейросеть, анализирующая данные о нарушениях ПДД, вычислила черный BMW среди тысяч других автомобилей. Система зафиксировала не только неоднократные превышения скорости, но и случаи перевозки пассажиров с грубыми нарушениями: люди находились на крыше движущегося авто и по пояс в открытом люке.

В итоге на улице Бакинских комиссаров в Екатеринбурге инспекторы остановили BMW с признаками незаконной тонировки. По данным системы "Паутина", у водителя накопилось 179 неоплаченных штрафов на общую сумму более 180 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные уведомления от службы судебных приставов и сотрудников ГАИ, платить лихач не спешил.

Сам водитель объяснил свои действия "особой манерой вождения" и заявил, что такой стиль езды ему нравится. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку, где будет находиться до полного погашения долга.

Если задолженность не оплатят, BMW будет реализован с торгов в счет ее погашения. Что касается водителя, ему грозит до 15 суток ареста или штрафы в двукратном размере суммы неуплаченных прежних штрафов.