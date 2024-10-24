У гонщицы из Екатеринбурга арестовали автомобиль за 81 неоплаченный штраф

Гонщица из Екатеринбурга лишилась автомобиля, совершив 81 административное правонарушение с долгом в 113 тыс. рублей. Как сообщают в ГУФССП России по Свердловской области, почти все нарушения связаны с превышением скорости.

Ни один из 81 штрафа автовладелец не оплатила, в связи с чем ее "Киа Рио" была объявлена в исполнительный розыск. Найти машину удалось на стоянке у "Ельцин Центра", после чего был составлен акт описи и арест.

Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку под ответственное хранение. В случае, если в ближайшее время штрафы так и не будут оплачены, иномарку передадут на оценку и реализуют на торгах в ТУ Росимущества.