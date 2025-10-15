15 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минобрнауки планирует разрешить четвертый ЕГЭ при поступлении на инженерные специальности

Минобрнауки планирует дать возможность абитуриентам, поступающим на инженерно-технические специальности, предъявлять результат четвертого ЕГЭ, который давал бы дополнительные баллы. Об этом на заседании Совета Российского союза ректоров заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Фальков за то, чтобы четвертый ЕГЭ был на усмотрение самого абитуриента. Например, если обязательные для поступления ЕГЭ - это русский язык, математика и физика, то четвертым может стать информатика, если она сдавалась. За это можно давать до 25 дополнительных баллов, в зависимости от того, сколько баллов получено на экзамене.

Недавно это предложил и председатель Правительства Михаил Мишустин. Если абитуриент набирает на четвертом ЕГЭ более 70 баллов, то получает дополнительные баллы при поступлении. Это будет помогать выявлять способных абитуриентов более объективно. Отмечалось, что Правительство собирается крайне аккуратно подойти к данному вопросу, выслушав мнение специалистов. Однако уже на стадии обсуждения неясным является то, почему из всех направлений выбрали только инженерные.

Эта мера, если она будет принята, имеет очевидный изъян. Добровольная сдача четвертого ЕГЭ при поступлении в престижные вузы фактически превратится в обязательную, так как для набора как можно большего числа баллов абитуриенты будут стремиться сдать четыре ЕГЭ. Те же, кто не пройдут в ведущие вузы, получат несомненное преимущество перед остальными при поступлении в региональные вузы, которые сдавали три ЕГЭ. То есть мера может создать заведомое неравенство между абитуриентами.

Напомним, абитуриент может одновременно подавать заявления в пять разных вузов.

Теги: ЕГЭ, инженеры, абитуриенты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

