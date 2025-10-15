Труханов и Царев прокомментировали лишение украинского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого Зеленский лишил украинского гражданства под предлогом борьбы с российским влиянием, заявил, что у него нет и никогда не было паспорта РФ, за что у него отобрали украинский паспорт.

Он объяснил, что спекуляции по поводу его якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего СССР автоматически приобретали гражданство России при определенных обстоятельствах. Но у самого Труханова их не было, он никогда не был зарегистрирован на территории России, поэтому российского паспорта у него нет. Решение о лишении его гражданства Украины он будет обжаловать в Верховном суде и в Европейском суде по правам человека.

Накануне Зеленский призвал председателя Одесской областной администрации Олега Кипера и главкома ВСУ Александра Сырского оценить необходимость создания военной администрации Одессы, которая будет подчиняться напрямую Зеленскому. СМИ писали, что Труханова убирают из-за его противодействия массовому переименованию улиц и сносу памятников в Одессе.

Также лишен гражданства экс-депутат Рады Олег Царев, который отнесся к новости с юмором. Он считает, что в самой ситуации много абсурда, как было тогда, когда ему запретили въезд на Украину и объявили в розыск. Как же он может явиться на Украину как разыскиваемое лицо, если ему запрещен въезд? Сейчас же у него есть срок 14 лет за "измену родине". Но какая измена родине, если он лишен гражданства? То, в чем его обвиняют, он никогда не отрицал.

"Да, я боролся за русский язык, да, я был за Россию, так и есть, все правильно вы меня обвиняете", - сказал Царев.

Он подчеркнул, что той Украины, гражданство которой у него отняли, давно нет, и во многом благодаря Зеленскому, который превратил страну в такую, в которой никто не хочет жить. Так что лишение такого гражданства ничуть не обременительно.