Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова, экс-депутата Царёва и артиста Полунина

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны троих людей.

Речь идёт о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем народном депутате Украины Олеге Царёве и артисте балета Сергее Полунине, пишет РБК. Причины не названы.

Ранее Труханов заявлял, что предлогом лишения его украинского паспорта снова станет наличие гражданства России, которого у него нет и никогда не было, что ранее подтвердили все проверки. Труханов, опираясь на мнение одесситов, мешает массовому переименованию улиц в городе и сносу всех памятников в рамках "деколонизации", то есть забвения всего русского. Областная же администрация, назначенная Зеленским, требует беспощадного выкорчевывания всех русских имен с карты города. После сноса памятника основательнице города Екатерине II в Киеве решили снести и бюст Пушкина как "транслятора имперских нарративов". Всего в чёрный список попали сотни улиц и памятников, включая бульвар Жванецкого, улицу Ильфа и Петрова и др. Труханов выступил против.