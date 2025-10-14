Мешает переименованиям. Мэра Одессы собираются лишить украинского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов в ближайшее время может быть лишен украинского гражданства. Эта тема третий день муссируется на Украине.

Сам Труханов 12 октября заявил в видеообращении, что Зеленский может лишить его гражданства буквально завтра, для этого все готово. Предлогом снова станет наличие гражданства России, которого у него нет и никогда не было, что ранее подтвердили все проверки. Просто Зеленский хочет его убрать.

Труханов, опираясь на мнение одесситов, мешает массовому переименованию улиц в городе и сносу всех памятников в рамках "деколонизации", то есть забвения всего русского. Областная же администрация, назначенная Зеленским, требует беспощадного выкорчевывания всех русских имен с карты города. После сноса памятника основательнице города Екатерине II в Киеве решили снести и бюст Пушкина как "транслятора имперских нарративов". Всего в черный список попали сотни улиц и памятников, включая бульвар Жванецкого, улицу Ильфа и Петрова и др. Труханов выступил против.

Как пишут украинские СМИ, специальная комиссия при Зеленском уже приняла решение о лишении Труханова гражданства. Теперь киевский главарь должен подписать соответствующий указ. После этого полномочия мэра прекратятся автоматически, без дополнительных решений суда или горсовета. На его место можно будет назначать своего человека.

Чтобы придать делу вид инициативы снизу, в офисе Зеленского пошли на создание общественной петиции. Она появилась на сайте Зеленского. В телеграм-каналах пишут, что Труханову сделают кулуарное предложение. Он должен будет выполнять беспрекословно все указания из офиса Зеленского в том, что касается истории, культуры, памятников, языка, переименования улиц, отвода земли "нужным" людям, закупок, тендеров и т.п., то есть стать полной марионеткой. Если он откажется, гражданства его лишат.