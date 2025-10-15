Активисты Алексея Вихарева приняли участие в форуме волонтеров СВО в Екатеринбурге

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Алексея Вихарева приняли участие в форуме волонтеров СВО "А по-русски я — доброволец". Мероприятие прошло в Екатеринбурге. Активисты помогли с организацией, обменялись опытом с другими волонтерскими объединениями и рассказали о своей практике помощи военным и их семьям.

"Нам есть чем поделиться! При содействии свердловского правительства и Алексея Вихарева несколько лет реализуется проект "Добровольческий десант", направленный на поддержку подшефного Свердловской области Тельмановского района (ДНР). Мы вместе с донецкими добровольцами восстанавливали в Тельманово памятники, благоустраивали парки, набережную и родник, а Алексей Вихарев лично встретился с военными в месте их дислокации, передал бойцам дроны и гуманитарную помощь", — написали активисты в своем официальном Telegram-канале.

Весь форум прошел под слоганом "Народ и Армия — едины и непобедимы". Помимо общения волонтеры также могли посетить выставку продукции, которую их коллеги создают своими руками для нужд СВО.

Напомним, что в конце августа Алексей Вихарев вместе с волонтерами своего центра помог с отправкой очередной партии гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В груз общим весом 7 тонн вошли специальные автомобильные масла, медикаменты, одежда, маскировочные сети, автомобиль УАЗ и мотоцикл "Урал", а также строительный материал — брус, доски, двери, окна — все, что нужно для возведения бани.

До этого волонтеры вместе с депутатом также направили из Ирбита в зону СВО фуру с продуктами питания, теплой одеждой, дронами, техникой и электроникой.