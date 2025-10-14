ХАМАС заявил, что Израиль нарушил режим прекращения огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС обвинило армию Израиля в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Представитель ХАМАС призвал усилить наблюдение за Израилем и "не позволять ему уклоняться от своих обязательств перед посредниками", передает ТАСС.

По данным палестинских СМИ, четыре палестинца стали жертвами атак израильских дронов в районах, расположенных восточнее города Газа. Группа арабов, осматривала свои разрушенные дома.

В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что военные открыли огонь "для устранения угрозы" на севере сектора Газа после того, как несколько неизвестных приблизились к их позициям.

10 октября в секторе Газа в силу вступило прекращение огня — соответствующее соглашение с ХАМАС одобрено израильским правительством. В рамках первого этапа группировка передала всех живых заложников, а ЦАХАЛ начал отвод войск. Накануне президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил, что на Ближнем Востоке наступил мир.