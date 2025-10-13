Трамп: На Ближнем Востоке наступил мир, Третья мировая отсюда не начнётся

Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил, что на Ближнем Востоке наступил мир.

"С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного: наконец-то у нас – мир на Ближнем Востоке", - цитирует РИА Новости Трампа.

Политик отметил, он "на протяжении многих лет слышал о том, что это крупнейшая сделка, которая не будет заключена".

"Это самая крупная, самая сложная сделка. Кроме того, это место, которое могло привести к огромным проблемам, например, к Третьей мировой войне. Все время говорят о том, что третья мировая война начнется с Ближнего Востока. Этого не произойдет", - приводит ТАСС позицию Трампа.