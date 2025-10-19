В ХАМАС отрицают обвинения в нарушении сделки с Израилем

В палестинском движении ХАМАС отрицают все обвинения в нарушении сделки с Израилем. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в воскресенье.

"Силы полиции в Газе при широкой поддержке населения выполняют свой национальный долг, преследуя вооруженные группировки и привлекая их к ответственности в соответствии с действующими законами, чтобы защитить жителей и их имущество", - говорится в заявлении движения, которое приводит "Интерфакс".

Как отмечает агентство, накануне Госдеп США заявил о том, что ХАМАС нарушает режим прекращения огня, так как учиняет расправу над жителями Газы.

Напомним, что на днях ХАМАС само обвинило армию Израиля в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.