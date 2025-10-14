14 Октября 2025
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" не сможет подать протест на итог скандального матча со СКА

В екатеринбургском ХК "Автомобилист" заявили, что команда не сможет подать протест по итогам скандального матча с петербургским СКА.

Напомним, встреча регулярного чемпионата прошла накануне, 13 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА, что стало для команды из Петербурга первой победой после пяти поражений подряд. Уже после игры в Континентальной хоккейной лиге признали, что судья видеоповторов ошибочно зафиксировал взятие ворот "Автомобилиста" – на 46-й минуте после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию. За это арбитра отстранили пожизненно, он больше никогда не будет судить в КХЛ.

Однако уральский клуб не сможет обжаловать итог скандального матча. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", это не позволяет сделать спортивный регламент КХЛ.

"Клуб не имеет юридических прав для подачи протеста", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что сейчас "Автомобилист" проводит выездные матчи, встреча со СКА стала первой в серии из четырех игр. Команда из Екатеринбурга отправилась на выезд сразу без шести игроков основного состава.

Теги: Автомобилист, СКА, шайба, матч, протест, КХЛ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.10.2025 08:14 Мск Судья КХЛ получил пожизненное отстранение от матчей после игры "Автомобилист" - "СКА"

