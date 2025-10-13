ХК "Автомобилист" отправился на выезд без шести игроков основного состава

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" отправился на серию выездных матчей. Сразу шесть игроков основного состава остались в уральской столице и не поехали с командой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, "Автомобилисту" предстоят игры против петербургского СКА (13 октября), череповецкой "Северстали" (15 октября), "Сочи" (17 октября) и омского "Авангарда" (19 октября). На выездную серию вместе с командой отправились 25 игроков – 3 вратаря, 7 защитников и 15 нападающих.

Защитник Даниил Малоросиянов, проведший успешный выездной матч за "Горняк-УГМК" в Петербурге против "Динамо", присоединился к одноклубникам накануне вечером. А травмированные Сергей Зборовский, Максим Осипов, Никита Трямкин, Рид Буше и Степан Хрипунов восстанавливаются от повреждений и остались в Екатеринбурге.

Как добавили в "Автомобилисте", нападающий Анатолий Голышев также в данный момент готовится дома. Напомним, что форвард близок к возвращению на лед после отстранения на полгода за нарушение антидопинговых правил.