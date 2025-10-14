Судья КХЛ получил пожизненное отстранение от матчей после игры "Автомобилист" - "СКА"

Судья КХЛ был пожизненно отстранен от работы на матчах, после допущенной ошибки на игре 13 октября между "Автомобилистом" и "СКА". Как сообщает пресс-служба КХЛ, судья видеоповторов ошибочно зафиксировал взятие ворот.

"На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ", - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Там также опубликовано видео, на котором можно заметить, как шайба залетает в ворота через отверстие со внешней стороны ворот.

За допущенную судьей ошибку департамент судейства КХЛ принес извинения командам и болельщикам.

Напомним, что матч 13 октября завершился со счетом 2:1 в пользу "СКА", что стало для команды первой победой после пяти поражений подряд.

