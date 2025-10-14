В Югре врачи спасли пациента за четыре минуты до остановки сердца

В Сургуте врачи спасли пациента за несколько минут до остановки его сердца. Детали привёл в своём telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

63-летний сургутянин Виталий Баталов обратился в приёмное отделение Окружного кардиологического диспансера буквально за четыре минуты до фибрилляции желудочков- угрожающего жизни нарушения сердечного ритма.

По пути на работу он почувствовал знакомую боль за грудиной, тяжесть в плечах и между лопаток. Такие симптомы уже были раньше, но в то утро он не стал ждать, что "пройдёт само".

Буквально в дверях приёмного отделения сургутянин потерял сознание. Дежурный кардиолог Айдар Шафиков мгновенно вызвал реанимационную бригаду и начал электроимпульсную терапию. Сердце перезапустили дефибриллятором. Позже выяснилось, что у пациента – острый инфаркт миокарда. Рентгенохирург Максим Ушаков выполнил экстренную коронарографию и установил два стента в переднюю межжелудочковую ветвь.

"История простая, но очень показательная. Иногда спасает не только профессионализм медиков, но и наша собственная внимательность к себе. При боли в груди, слабости, одышке не ждите. Лучше приехать в больницу и услышать, что всё в порядке, чем опоздать на четыре минуты", - написал Паськов.