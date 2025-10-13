В Киеве признали Пушкина "пропагандой российского империализма"

Украинский институт нацпамяти опубликовал "список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики". В него вошли всемирно известные писатели, поэты, художники, композиторы. Некоторые из которых родились на территории нынешней Украины.

В черный список попали поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, писатели Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский, драматург Александр Грибоедов, композиторы Модест Мусоргский и Михаил Глинка, художник Василий Суриков. Они обвиняются в "глорификации Российской империи", то есть прославлении своей страны. При этом в черный список попали и декабристы.

Также институт опубликовал и список исключений, "помиловав" писателей Николая Гоголя, Антона Чехова и Николая Лескова, художников Ивана Айвазовского, Александра Врубеля, Карла Брюллова и др. По некоторым мировым знаменитостям в Киеве еще раздумывают. Например, по Льву Толстому или Федору Достооевскому. Но черный список будет дополняться, пообещали в институте нацпамяти.

"Отмена" русской культуры на Украине началась в 2015 году под предлогом декоммунизации. С 2022 года эта политика еще больше ужесточилась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нынешних украинских руководителей Шариковыми.