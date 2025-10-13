В Алчевске произошёл взрыв в жилом доме, погибли двое

Глава Алчевска (ЛНР) Светлана Гребенькова привела детали взрыва в жилом доме, в результате которого погибли двое людей. Рвануло сегодня в полночь в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри.

"Произошло возгорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. К большому сожалению, жертвами стали двое мирных жителей Алчевска – их обнаружили спасатели, прибывшие на ликвидацию пожара, возникшего вследствие взрыва", - написала Гребенькова в своём telegram-канале.

Дом отключен от энерго- и ресурсоснабжения. Жители эвакуированы, 10 из них направлены в пункты временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников.

"Делаем всё, чтобы обеспечить людей спальными местами, горячим чаем, необходимыми медикаментами. Будет организовано питание. Повторно приехала на место происшествия. Ещё двух жительниц дома доставляем в пункт временного размещения. Одну направили на госпитализацию. Выделили необходимый транспорт для перевозки людей", - написала Гребенькова.