Зеленский расформировал подразделение БПЛА после показаний командира против него

Зеленский расформировал беспилотную роту 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы, после того как командир этого подразделения Юрий Касьянов дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) против него и компании-производителя дронов Fire Point, с которой связан Зеленский. Об этом заявил сам Касьянов.

Он написал, что 2 октября он дал показания детективам НАБУ, а уже 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения. Причина очевидна: в Fire Point заправляет "кошелек Зеленского" Тимур Миндич. Касьянов просит обеспечить ему защиту как свидетелю, потому что Зеленский может его убрать. Он не просто ликвидировал его подразделение, но и дал указание разграбить. Сейчас Касьянов находится в сборно-пересыльном пункте Ровенской области, "в скотских условиях, фактически в положении арестованного". Живым его не выпустят, считает он.

"Раньше я всегда боялся, что в расположение подразделения прилетит "Шахед" или "Искандер", а оказалось, бояться нужно было наших украинских подонков и предателей", - подчеркнул Касьянов.

Он признал, что если бы знал, куда заведет страну Зеленский, то еще бы в 2019 году "посадил семью в машину и, пока еще было возможно, уехал бы из этой страны".