В Прикамье больницы столкнулись с нехваткой вакцины для детей

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Пермского края на качественное медицинское обслуживание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Сообщается, что в больницах Березниковского округа Пермского края нет льготного лекарственного препарата, который используют при плановой вакцинации детей. Нарушение сроков прививки может негативно сказаться на состоянии здоровья детей. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, в связи с чем родители вынуждены приобретать дорогостоящие медикаменты за свой счет.



В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.