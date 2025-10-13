В Нижнем Тагиле врачу вынесли приговор за смерть пациентки на операционном столе

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор врачу-эндоскописту из местной больницы Михаилу Шалагину, признав виновным в смерти пациентки по неосторожности. О том, что произошло на роковой операции сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла в декабре 2022 года, когда пациентка поступила в больницу для плановой операции и прошла все необходимые обследования. В суде было доказано, что Шалагин, будучи заведующим эндоскопического отделения, допустил грубые нарушения при проведении хирургического вмешательства:

Пренебрег необходимостью тщательной проверки диагноза;

Проигнорировал имеющиеся противопоказания к оперативному вмешательству;

Не обеспечил должную профилактику возможных осложнений;

Допустил критическое повреждение общего желчного протока пациентки.

Но самой главной ошибкой, приведшей к смерти пациентки, стало то, что врач не учел ее индивидуальные анатомические особенности и не принял необходимые меры предосторожности при проведении операции.



Михаила Шалагина признали виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Изучив все материалы дела и доказательства, суд признал специалиста виновным и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако от отбывания наказания доктор освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.