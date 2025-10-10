Путин "в целом положительно" оценивает переговоры с Трампом на Аляске

В Кремле "в целом положительно" оценивают результаты переговоров Путина и Трампа на Аляске, об этом президент России сообщил коллегам по СНГ на саммите лидеров стран содружества.

"Я уже с некоторыми коллегами обменялся, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность ещё так совсем узким кругом собраться, я бы хотел вот именно в таком иском кругу вас подробнее поинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, мы нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", - сообщил Путин.

Ранее представители Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков – заявляли, что "импульс Анкориджа" ни в коем случае не иссяк, он продолжается в виде контактов по разным темам, хотя у этого российско-американского взаимодействия есть противники.