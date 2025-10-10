Новый спорткомплекс открыли селе Бирюковка Астраханской области

В Приволжском районе Астраханской области состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса под открытым небом, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Напомним, с вопросом о строительстве к губернатору обратилась весной жительница села Бирюковка на личном приеме граждан. Объект построен на территории местной школы в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«Умная спортивная площадка» объединяет несколько зон для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Она оснащена трибуной для зрителей и подключением к Интернету, что позволяет использовать цифровые технологии для построения тренировок.

Кроме того, здесь обустроена зона воркаута с тренажерами. Дополняет инфраструктуру специализированная площадка для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), доступная для всех возрастных групп. Вокруг объекта проложены круговые беговые дорожки.

«Благодаря поддержке губернатора Игоря Бабушкина в регионе большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Приволжский район занимает одну из лидирующих позиций в этом процессе. Открытие новой площадки позволит увеличить число жителей, регулярно занимающихся спортом», – отметила министр спорта и физической культуры Астраханской области Нина Ивашкина.

Комплекс, расположенный на территории учебного заведения доступен всем желающим. Он станет новым центром притяжения активного отдыха для жителей Приволжского района.