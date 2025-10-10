Начальник полиции Белоярского района ХМАО арестован по обвинению в коррупции

В Югре суд арестовал начальника ОМВД России по Белоярскому району Юрия Борискина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он останется под стражей два месяца.

Напомним, по версии следствия, с октября 2023 года Борискин получал незаконное денежное вознаграждение за "общее покровительство и оказание содействия" предпринимателю, занимающемуся приемом и сдачей металла в Белоярском районе. 7 октября при передаче очередной взятки фигурант был задержан с поличным. При задержании он оказал активное сопротивление, причинив травмы двум сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством".

Юрий Борискин руководил ОМВД России по Белоярскому району с ноября 2014 года по октябрь 2025 года.