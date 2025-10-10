В Югре возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и растрате имущества

Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и растраты муниципального имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета Югры. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из акционерных обществ.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности" и частью 4 статьи 160 УК РФ "Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый, достоверно зная о стоимости имущества, находящегося на балансе акционерного общества, произвел его продажу по существенно заниженной цене.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.