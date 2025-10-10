Правительство Израиля одобрило перемирие с ХАМАС

Правительство Израиля одобрило заключение перемирия с ХАМАС, хотя и не единогласно.

Решающее заседание кабинета министров под председательством Биньямина Нетаньяху состоялось с опозданием. Около часа ночи по местному времени решение было принято. Министры Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич, Орит Штрук, Ицхак Вассерлауф и Амихай Элияху проголосовали против соглашения с ХАМАС.

Ожидается, что после прекращения огня последует обмен: ХАМАС выдаст всех выживших заложников, захваченных боевиками в Израиле в ходе нападения 7 октября 2023 года. Сколько осталось в живых их 250 захваченных человек неизвестно, считается, что их может быть от 20 до 50. Израиль выдаст 250 осужденных на пожизненное заключение палестинских боевиков.