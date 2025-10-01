01 Октября 2025
Общество Центральный ФО В России Московская область
Фото: телеграм-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой / t.me/juliakupetskaya

Мигрантке из Мытищ, которая обманом получила жилищный сертификат на 24 млн рублей, вынесли приговор

Жительницу Мытищ Тахмину Самадову, которая получила жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает издание "Говорят Мытищи".

Женщине назначили 4 года реального срока, но с, фактически, бесконечной отсрочкой, до тех пор, пока ее младший ребенок не достигнет 18-летнего возраста.

В январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Но через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь, вероятно, идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В СК сообщали, что в рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи. В мае было возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу жилищного сертификата мигрантам.

Теги: Тахмина Самадова, жилищный сертификат, Мытищи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.07.2025 08:00 Мск В Мытищах суд не стал возвращать жилищный сертификат на 24 млн семье мигрантов
Ранее 04.06.2025 08:08 Мск СК возбудил еще одно дело о мошенничестве с жилищным сертификатом в Мытищах
Ранее 03.06.2025 08:55 Мск В ГД назвали ситуацию с вымогательством сертификата мигрантами в Мытищах "дикой"
Ранее 02.06.2025 13:43 Мск В Мытищах семья мигрантов подала в суд из-за отзыва жилищного сертификата
Ранее 24.01.2025 19:43 Мск В Мытищах задержали многодетную уроженку Таджикистана, которая получила субсидию на квартиру от государства

