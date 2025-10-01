Мигрантке из Мытищ, которая обманом получила жилищный сертификат на 24 млн рублей, вынесли приговор

Жительницу Мытищ Тахмину Самадову, которая получила жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает издание "Говорят Мытищи".

Женщине назначили 4 года реального срока, но с, фактически, бесконечной отсрочкой, до тех пор, пока ее младший ребенок не достигнет 18-летнего возраста.

В январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Но через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь, вероятно, идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В СК сообщали, что в рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи. В мае было возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу жилищного сертификата мигрантам.