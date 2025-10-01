01 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.ru

Началось голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры

Стартовало голосование за объекты, которые появятся на купюре в 500 рублей нового дизайна. На этот раз на ней разместят символы Северо-Кавказского федерального округа и его столицы – города Пятигорска.

Участникам голосования надо выбрать для лицевой стороны достопримечательность Пятигорска, для оборотной стороны – достопримечательность округа. В пресс-службе ЦБ сообщили, что "все символы получили одобрение экспертов консультативного совета по банкнотам".

"Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России", - сообщили в Центральном банке.

Там также напомнили, что обновление купюр проходит в соответствии с концепцией "одна банкнота – один федеральный округ". В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. В конце года Банк России представит 1000 рублей в новом дизайне (из-за разработанного ранее дизайна разгорелся скандал, поэтому печать с ним остановили).

Голосование продлится до 14 октября.

В первый день голосования для лицевой стороны лидирует скульптура орла, терзающего змею, на горе Горячей. Этот символ догоняет гора Бештау. Для оборотной стороны с огромным отрывом лидирует гора Эльбрус.

Теги: купюра, цб, голосование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

