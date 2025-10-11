В Чечне министр обратился к ЦБ из-за голосования за вид 500-рублёвой купюры

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обратился к Центробанку из-за голосования по внешнему виду новой купюры достоинством в 500 руб.

"Мы, жители Чечни, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на её обратной стороне был изображен нами всеми любимый высотный комплекс "Грозный-Сити". Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?", - написал Дудаев в своём telegram-канале, прикрепив длинное видеообращение.

Недавно началось голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. На ней разместят символы Северо-Кавказского федерального округа и его столицы – Пятигорска. Руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии РПЦ Альвиан Тхелидзе считает главным и неприемлемым в этой ситуации то, что с банкноты уберут Соловецкий монастырь.