Банк России отменил скандальное голосование по выбору символов для новой банкноты

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.

Причиной стала накрутка голосов. Планируется проанализировать все каналы голосования и предложить новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования. Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится", - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обратился к Центробанку из-за голосования по внешнему виду новой купюры достоинством в 500 руб. Он заявил, что жители Чечни активно голосуют за то, чтобы на обратной стороне купюры был изображен высотный комплекс "Грозный-Сити"

"Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?" - написал он в своем telegram-канале.

Недавно началось голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. На ней разместят символы Северо-Кавказского федерального округа и его столицы – Пятигорска. Руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии РПЦ Альвиан Тхелидзе считает главным и неприемлемым в этой ситуации то, что с банкноты уберут Соловецкий монастырь.