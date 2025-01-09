В Кремле высказались о вступлении Армении в Евросоюз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу членства Армении в Евросоюзе.

Песков считает, что Армения не сможет одновременно входить и в Евросоюз, и в ЕАЭС. Членство в последнем для страны выгодно, считает пресс-секретарь российского лидера, пишет "Интерфакс".

Правительство Армении поддержало сегодня инициативу о начале процесса присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Теперь вопрос будут обсуждать в парламенте. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.