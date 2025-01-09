Новые наземные дроны "Депеша" получили вооруженные силы России

Новые наземные дроны "Депеша" поставила в вооруженные силы России ГК Ростех, сообщает Telegram-канал корпорации.

"Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колесном шасси", - написано в сообщении.

Модернизированная модификация с управлением по оптоволокну неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы.

Дрон может выполнять множество различных задач: например, быстро доставить на передовую груз массой до 200 кг – провизию, топливо, оборудование, а также эвакуировать раненых в тыл.

Его максимальная скорость - 30 км/ч. Дрон имеет независимую подвеску и обладает высокой маневренностью и может передвигаться на большие расстояния.

"Сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие", - рассказал член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее партию новых самолетов Су-57 и Су-34 получило Министерство обороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ростеха". Истребители изготовила Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех".

"Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю", - отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он назвал истребитель "совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов". Самолет способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Он может работать круглосуточно, в том числе при сложной погоде. Бомбардировщик ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики.