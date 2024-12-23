"Короли неба": Российские военные получили новые истребители Су-57 и Су-34

Партию новых самолетов Су-57 и Су-34 получило Министерство обороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ростеха"

Истребители изготовила Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех".

"Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю", - отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он назвал истребитель "совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов". Самолет способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Он может работать круглосуточно, в том числе при сложной погоде. Бомбардировщик ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики.

"Истребитель Су-57 – это "король неба", самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов", - отметил Чемезов.

По его словам, сегодня это единственный в мире авиационный комплекс, который доказал право называться истребителем пятого поколения. Он может эффективно работать по самым разным целям.

"Малая заметность позволяет ему уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО", – отметил глава Ростеха.

Ранее мы писали, что в Организации Североатлантического договора (НАТО) удивлены тому, что Воздушно-космические силы (ВКС) России все еще получают истребители Су-35 и Су-57. Об этом написал журналист американского журнала The National Interest.

"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить ее военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения", — говорится в публикации.

Кадры самолетов были опубликованы 11 ноября.

12 ноября 35 человек погибли в Китае во время презентации российского истребителя Су-57. Тогда в людей наехал внедорожник. ЧП произошло на выставке Airshow China 2024, где презентовали российский истребитель.