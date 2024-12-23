В России испытали дрон - помесь самолёта и вертолёта

В России прошёл испытания дрон, совмещающий в себе свойства самолёта и вертолёта. Речь идёт об аппарате вертикального взлета и посадки "Аделикс-10".

Он разработан компанией "Адель аэро". Дрон способен вертикально взлетать и садиться, благодаря чему может работать в ограниченных пространствах и на неподготовленных площадках.

Вес дрона "Аделикс-10" составляет менее 1,5 кг, дальность полета – до 40 км, время полета – 45 минут, максимальная скорость 120 км/ч (крейсерская – 65 км/ч), сообщили ТАСС в АНО "Центр ривир".