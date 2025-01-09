Глава Пентагона: Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине

У Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. Так сказал Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью агентству Блумберг, пишут Известия.

По его словам, РФ играет решающую роль.

"У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", - сказал Остин.

Генштаб вооруженных сил Украины в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.

Отметим, что Остин уйдет в отставку после инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США потратили на Украину сообща 310 млрд евро. По его словам, это "огромная сумма, просто кошмарная", на которую "можно было бы сотворить чудеса".

По мнению Орбана, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, то "цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост Европы гораздо выше, а европейцы жили бы гораздо лучше, чем сегодня".

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит 30 млрд евро Украине в 2025 году. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.