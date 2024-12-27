Пентагон отказался комментировать сообщения о сбитом в Запорожье F-16

Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о том, что истребитель-бомбардировщик ВСУ F-16 был сбит в Запорожской области.

"Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого", - заявил ТАСС представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что F-16 был сбит в Запорожской области 26 декабря. Член Общественной палаты России Владимир Рогов завил, что истребитель уничтожили перед подготовкой ракетного удара по региону.

На фоне этой информации гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение F-16 в зоне проведения СВО.

Летом украинские военные официально подтвердили потерю первого истребителя F-16. Погиб летчик Алексей Месь, управлявший бортом, - один из шести украинских офицеров, обученных странами НАТО для полетов на этом типе самолетов. В ВСУ заявили о создании специальной комиссии, которая займется расследованием катастрофы.

Пентагон отказался подтверждать, что F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

The Wall Street Journal писала, что истребители F-16, переданные Украине, уязвимы перед российской системой ПВО, а украинские пилоты прошли ускоренное "нестандартное" обучение по обращению с истребителями.