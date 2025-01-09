09 Января 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Транспортная реформа: в Екатеринбурге выставили на аукцион 32 брутто-контракта

В администрации Екатеринбурга выставили на торги брутто-контракты на выполнение транспортных перевозок.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, компании-перевозчики поборются за 32 лота, их суммарная цена составляет порядка 8 млрд рублей. Брутто-контракты касаются городского наземного общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев.

Победившие на торгах предприятия станут обслуживать 107 маршрутов. Аукционы завершатся на следующей неделе. Заключение контрактов начнется 27 января, а уже с 1 февраля договоры вступят в силу.

Напомним, в конце 2024 года было подписано постановление о переводе автобусов Екатеринбурга на новый принцип работы. С 1 февраля 2025 года плата за проезд в них станет поступать в казну города. В свою очередь, перевозчики начнут получать средства за каждый пройденный километр.

Теперь муниципалитет разыгрывает с аукциона обещанные брутто-контракты. А с 1 августа 2024 года на систему брутто-контрактов перевели троллейбусы и трамваи уральской столицы.

Теги: брутто-контракты, аукцион, транспорт, Екатеринбург


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