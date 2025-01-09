Медведев: Трамп начал новый срок совсем нескучно

Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями "переделать мир", хоть они и нереальны. Так написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал политик.

Медведев также высказался о конфликте на Украине. По его словам, успех Трампа в его урегулировании сомнителен. США живет "своей неспешной жизнью". Поэтому новый президент США решил переделать мир.

"Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные. И тем не менее", - пишет Медведев.

Он напомнил, что Трамп начал с заявления о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Затем он предложил переименовать Мексиканский залив.

Ранее Медведев заявил, что дружбы между Россией и США в ближайшие 100 лет не предвидится.

При этом он отметил, что воевать друг с другом накладно во всех отношениях: прямой конфликт точно перерастет в мировую ядерную войну.

Поэтому, по его мнению, России нужно просто игнорировать США.